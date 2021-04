Covid, in Campania 2.232 nuovi positivi e 12 decessi

Sono 2.232 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Campania. Come comunicato dall’ Unità di Crisi, sono 1.471 gli asintomatici, 761 invece i contagiati che presentano sintomi. Sono stati effettuati nell’ ultima giornata 22.075 tamponi molecolari, 7.605 antigenici. Si registrano 12 deceduti (5.934 da inizio pandemia) di cui 9 nelle ultime 48 ore, 3 in precedenza ma registrati ieri.

I guariti sono 1.937 (270.531 in totale). Risultano 145 posti letto di terapia intensiva occupati su 656 disponibili, 1.532 posti di degenza occupati (Covid e offerta privata) su 3.160.