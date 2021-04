Avellino. Pesa 200 kg ed è positivo al covid, trasportato in ospedale con un mezzo dei Pompieri

Bloccato a letto e positivo covid: l’uomo, che doveva essere portato in ospedale, è stato aiutato dai vigili del fuoco di Avellino, intervenuti sul posto. L’uomo, di Manocalzati in provincia di Avellino, risultato positivo al Coronavirus, doveva recarsi in ospedale per le cure del caso. E così sono intervenuti i pompieri di Avellino, con la squadra Nucleare-Batteriologica-Chimica-Radiologica (NBCR) dei vigli del fuoco irpini.

In ospedale

L’intervento dei pompieri, giunti con le attrezzature del caso e le tute anti-contagio, lo hanno così soccorso in casa assieme ai sanitari del 118, che erano giunti sul posto poco prima. Una volta portato in sicurezza sul mezzo di soccorso, l’uomo è stato quindi portato al San Giuseppe Moscati di Avellino, dove si trova ora in attesa di negativizzarsi al coronavirus