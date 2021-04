Scafati. Nuovi equilibri politici. Caccia alle commissioni.

Ritorna il Consiglio Comunale a Scafati, ma manca all’ordine del giorno la surroga di Teresa Cirillo, subentrante al neo assessore di Insieme Possiamo Pasquale Vitiello. Al momento a firmare è stato solo il giovane ingegnere di Identità Scafatese Domenico Acunzo, subentrante a Daniela Ugliano. La Cirillo pare avere questioni tributarie in sospeso con il Comune, e prima di sottoscrivere l’autocertificazione ha deciso, forte dei precedenti oramai noti sui consiglieri morosi, di verificare ed eventualmente appianare ogni pendenza tributaria.

In aula in presenza.

Si ritornerà in Aula, questa volta in presenza, giovedi 22 aprile. Sono 33 gli ordini del giorno, spalmati però su due sedute consecutive. Al primo punto la surroga della sola Daniela Ugliano, neo assessore a Manutenzione, Ambiente e Avvocatura. Politicamente l’attenzione è però concentrata sulla rimodulazione delle commissioni consiliari. La nomina della nuova Giunta, che sarà da Cristoforo Salvati presentata lunedì mattina presso la sala consiliare, non ha affatto appianato le polemiche. E’ un valzer di poltrone, da un lato i sostenitori di Alfonso Di Massa che non hanno ancora digerito la sua esclusione, dall’altro gli scontenti del rimpasto. Su tutti la Lega, nell’esecutivo con Serena Porpora.

Problematiche rosa.

Riconfermata vicesindaco, la Porpora non ha ancora accettato di aver perso la delega alla Manutenzione, dal primo cittadino affidata alla Ugliano. E quest’ultima ha già sollevato polemiche per essersi rifiuta di firmare alcuni atti relativi a stanziamenti di natura urgente ereditati dalla precedente gestione. Necessario, secondo la neo assessora, un passaggio in Consiglio Comunale.

Caccia alle commissioni.

Gli accordi che il primo cittadino ha sottoscritto con il gruppo dei dissidenti prevedono anche l’azzeramento e la rimodulazione delle presidenze delle Commissioni Consiliari. Si voterà il 22, e gli equilibri passano soprattutto per le presidenze delle commissioni Bilancio, Commercio e Urbanistica. Nonostante il veto posto dalla responsabile di settore Anna Farro sulla presidenza a Nicola Cascone della commissione bilancio, il civico dovrebbe comunque spuntarla, mentre Commercio potrebbe andare alla neo capogruppo di Insieme Possiamo Ida Brancaccio e l’Urbanistica ad Antonella Vaccaro. Almeno stando alle rivendicazioni pervenute. Quest’ultima commissione è lasciata vuota da Pasquale Vitiello, e certamente la guida non sarà affidata alla neo eletta Cirillo. Quando e se riuscirà a certificare la sua surroga. Si voterà anche per la Presidenza del Consiglio Comunale, unico candidato per la maggioranza lo sfiduciato Mario Santocchio. Quanto ai capi settore, dai dissidenti sono pervenute indicazioni riguardo la richiesta di sovraordinati prefettizi. Una soluzione condivisa dal sindaco. Sembrano essere stati indicati anche alcuni nomi non del tutto sconosciuti: Daniele Meriani e Maria Rosaria Picardi. Protagonisti della fase commissariale post scioglimento.

Adriano Falanga

Guarda anche VIDEO – Scafati. Nuova giunta: Salvati firma il compromesso di legislatura