Sicurezza a San Marzano sul Sarno, Noi sempre con voi chiede più controlli

Più sicurezza in città, il gruppo consiliare “#Noi sempre con voi” pronto a chiedere un consiglio comunale monotematico sulla questione sicurezza per un documento condiviso da presentare al prefetto e sulla base di cui chiedere la convocazione di un comitato per la Sicurezza pubblica in città. Il gruppo consiliare composto da Colomba Farina, Vincenzo Marrazzo e Maria Calenda ritiene che non occorre abbassare la guardia sul tema della sicurezza in città.

“Le istituzioni devono affrontare questo problema con serietà. Ecco perché per la nostra San Marzano sul Sarno si deve ragionare su un aumento delle forze dell’ordine in città, magari potenziando il numero dei carabinieri nella locale caserma e perché no, prevedendo la nascita di un commissariato di polizia che possa servire tutta la zona, oltre ad aumentare il numero degli agenti in servizio nel comando di polizia locale. Questa deve essere una battaglia che dovrà coinvolgere l’intero Consiglio Comunale perché la sicurezza è un obiettivo di tutta la comunità. Le scene viste martedì non devono più accadere”, si legge in una nota.