Un pari che serve a poco. Napoli e Inter si accontentano di un punto.

Il Napoli non riesce ad approfittare del passo falso della Juventus agganciandola al quarto posto! Un punto che divide con l’inter che interrompe la striscia di vittorie consecutive allo Stadio Maradona. Partita che ha dimostrato la grande solidità difensiva dei nero-azzuri e la fisicità prorompente di un attaccante come Lukaku che quest’anno ha fatto le fortune della sua squadra, a dispetto di un Napoli molto passivo e timoroso di vincere il match. Un pareggio che non serve in chiave Champions, dato il recupero incredibile della Lazio che, se dovesse vincere il recupero contro il Torino, inserirebbe la freccia e supererebbe il Napoli di un punto! Per questo la partita di giovedì, proprio contro i laziali, sarà fondamentale per riuscire a tenerli a distanza e provare ad agganciare la Juventus a sole due lunghezze.