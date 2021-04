Galdieri Rent: Numeri da record

Il noleggio a lungo termine sta rivoluzionando il settore automotive divenendo strategico nei nuovi scenari di mobilità, con paradigmi di consumo sempre più proiettati all’uso del veicolo. Galdieri Rent è protagonista attiva di questo trend con numeri da capogiro (+ 32% crescita ytd 2021/2020): un brillante percorso di evoluzione con l’obiettivo di rispondere in modo ancora più puntuale allo sviluppo del mercato e garantire alti standard di qualità con una customer experience di livello per i clienti ed un guadagno crescente ai propri affiliati.

In 7 anni è diventato primo dealer in Italia per volumi e margini. Sono ben 5 le sedi istituzionali che coordinano e supportano efficacemente la rete dei point distribuiti su tutto il territorio nazionale. Risultati concreti, come testimonia il premio “Le Fonti INNOVATION Awards®” come Eccellenza Innovazione & Crescita.

Già oltre 100 imprenditori hanno scelto un brand satellite del gruppo Galdieri, grande realtà imprenditoriale che conserva solide radici familiari e conta 70 anni di esperienza nel settore delle auto e dei servizi ad esse connesse.

E’ straordinario che, in un mercato che ha perso rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, la Galdieri Rent cresca sia in termini di volume che di commissionato medio.

Dati vincenti proprio per le strategie giuste adottate, la forza dell’organizzazione, l’efficienza delle dinamiche operative che rendono Galdieri Rent il grande salto di qualità nel mondo del noleggio auto anche per chi vuole avviare un percorso imprenditoriale di successo.