Nasce una nuova competizione Europea: la SuperLega

In queste ore sta cambiando lo scenario globale del calcio. Nasce la SuperLega, una competizione continentale che vede attualmente la partecipazione di 12 squadre tra cui Inter, Milan e Juventus.

Un terremoto che ha sconvolto il mondo Fifa e Uefa che hanno minacciato attraverso un comunicato, di escludere le squadre partecipanti, ai campionati nazionali compresi competizioni europee tra cui Champions League e Europa League. I giocatori coinvolti nella SuperLega rischiano anche la Nazionale.

La SuperLega prevede 20 club partecipanti, di cui 15 fissi in qualità di club fondatori, e 5 selezionate ogni anno in base ai risultati conseguiti nella stagione precedente. La competizione inizierà dunque nel mese di agosto, con le squadre suddivise in due gironi da 10 squadre l’uno, che si affronteranno sia in casa che in trasferta. Le prime tre di ogni raggruppamento si qualificheranno direttamente ai quarti di finale (con la quarta e la quinta dei due gironi che si affronteranno su doppia sfida per definire le ultime due squadre qualificate), che daranno il via alla fase ad eliminazione diretta, sempre con la formula di andata e ritorno fino alla finale che si disputerà in gara secca a maggio in uno stadio neutrale.