VIDEO – Scafati. Il sindaco Salvati presenta la giunta del rilancio

Scafati. Il sindaco Salvati presenta la giunta del rilancio.

Salvati ha fiducia nella sua nuova giunta per dare un nuovo rinnovato slancio all’attività amministrativa in questo momento di grande emergenza sanitaria. La presentazione, nell’aula consiliare e auditorium “Morlacco”, della rimodulata giunta, arriva al culmine di una lunga crisi politica, che ha messo più volte in discussione anche la stessa maggioranza. Accanto al primo cittadino gli assessori Arcangelo Sicignano, Raffaele Sicignano, Nunzia di Lallo, Alessandro Roberto Arpaia, la vice sindaca Serena Porpora e i due nuovi entrati Pasquale Vitiello e Daniela Ugliano non presente per motivi di natura strettamente professionali.





















La rete dei sindaci.

Salvati apre al progetto della rete dei sindaci ormai un acclarata realtà comprensoriale. Un sodalizio necessario per superare anche i sovra strutturalismi comunali e affrontare con criterio anche la rimodulazione degli strumenti di concertazione partendo dal Piano di Zona.

Il servizio è di Aldo Severino























