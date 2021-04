Pagani. Pepe commissario provinciale movimento giovanile Gioventù Nazionale.

Il Commissario del Circolo cittadino di Fratelli d’Italia, Attilio Tortora, i consiglieri comunali, Vincenza Fezza e Vincenzo D’Amato, e gli iscritti tutti vogliono esprimere la propria soddisfazione per la nomina di Alfonso Pepe, quale nuovo commissario provinciale del movimento giovanile Gioventù Nazionale, movimento giovanile del partito.





















L’augurio di Attilio Tortora.

Queste le parole del Commissario cittadino Attilio Tortora: “Confermando il trend positivo registrato a carattere nazionale, anche il Circolo di Pagani di Fratelli d’Italia sta crescendo sia in quantità, grazie a numerosi iscritti che entrano a far parte del partito, sia in qualità. Altra prova di ciò è la nomina di Alfonso Pepe come Commissario provinciale di Gioventù Nazionale. Alfonso è uno dei giovani più promettenti del territorio: ai quali vanno i miei più sentiti complimenti per l’incarico ricevuto ed un grosso in bocca al lupo per il futuro lavoro. Questo incarico ci riempie d’orgoglio perché figlio di abnegazione e perseveranza, oltre che di una lunga militanza sia nel movimento giovanile sia in Fratelli d’Italia!”.











I consiglieri comunali.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche i consiglieri comunali, Vincenza Fezza e Vincenzo D’Amato: “Ad Alfonso vanno i nostri complimenti vivissimi per l’incarico ricevuto. La continuità, la coerenza, la lealtà e il credere nei propri ideali portano sempre a raggiungere traguardi importanti. Che sia solo l’inizio di un grande percorso. Auguri!”

C.S.

Guarda anche VIDEO – Scafati. Il sindaco Salvati presenta la giunta del rilancio