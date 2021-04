Roccapiemonte. Comune contro Gori, nuovo atto.

Il Sindaco di Roccapiemonte Carmine Pagano e l’Assessore con delega all’acqua pubblica Annabella Ferrentino, comunicano che “il Consiglio di Stato, con sentenza n.3137/2021, ha rigettato l’appello incardinato da Gori Spa avverso la pronuncia resa dal TAR Salerno n.1184/2014” .

“Nel giudizio di primo grado in sede giurisdizionale amministrativa la Gori Spa impugnava gli atti amministrativi adottati dall’Ente che avrebbero, in tesi, impedito il trasferimento della gestione del Servizio Idrico Integrato in favore della stessa società con condanna dell’Ente al risarcimento del danno derivante dal mancato introito (che sarebbe derivato dall’incasso dei pagamenti delle utenze) – spiega in una nota il comune di Roccapiemonte –

Avverso la pronuncia sfavorevole resa dal TAR Salerno con sentenza n. 1184/2014, la Gori SpA ricorreva in appello. Il Comune resisteva in giudizio, assistito prima dall’avv. Maurizio Montalto e poi dall’avv. Michele Dionigi.Il Consiglio di Stato definitivamente pronunciandosi sull’appello, apprezzando favorevolmente le argomentazioni prospettate dalla difesa dell’Ente, ha rigettato l’appello ritenendo non provato il danno lamentato da Gori SpA”.

Si legge nella sentenza “La consulenza tecnica di parte, da cui l’appellante ritiene di desumerla, si limita infatti, in buona sostanza, ad enumerare presunte voci di danno, senza però allegare né provare i fatti storici ovvero la documentazione contabile che di questi presunti danni sarebbero la prova”.

“A ciò si aggiunge la condanna della Gori SpA alle rifusione delle spese legali in favore del Comune di Roccapiemonte liquidate in € 5.000,00”, prosegue il comunicato.

Questo il commento del Sindaco Carmine Pagano: “E’ una sentenza che conferma la bontà delle nostre scelte, che avvalora ancor più il lavoro del Comune di Roccapiemonte che strenuamente continua nella difesa a spada tratta di un diritto essenziale per i cittadini: quello dell’acqua pubblica. Il nostro No al privato proseguirà fino a quando non vinceremo definitivamente questa battaglia. La decisione a favore dell’Ente è anche una risposta ai franchi tiratori che polemizzano per ogni cosa contro l’attività di questa amministrazione, incentrata quest’ultima, e lo ribadisco a chiare lettere, solo al bene comune e alla crescita di Roccapiemonte sotto tutti i punti di vista. E’ l’ora di dire basta a polemiche sterili, attacchi ingiustificati, anche da parte di chi dovrebbe avere a cuore la propria città. A volte ci si dimentica che la politica è un impegno, una missione esclusiva a favore dei cittadini e non per arrivismo personale. In questi ultimi mesi in qualità di Sindaco ho subito critiche assurde, da parte di chi forse non sa neanche minimamente cosa significhi gestire la cosa pubblica. Comunque, non voglio alimentare ulteriori polemiche, questo è un momento di grande soddisfazione che voglio condividere appieno con i componenti dell’Amministrazione, con i dipendenti comunali, con i cittadini tutti. Nessuno escluso”.