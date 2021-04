Nocera Inferiore: Ordine degli avvocati. Esame di Stato una webinar.

Il COA Nocera con il coordinamento della consigliera Avvocato Barbara Barbato si pone al centro del dibattito nazionale sull’accesso alla professione forense con un evento straordinario. 26.000 candidati e 1.500 Commissari dell’Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense.

Il D.M. fissa al 20 maggio l’inizio delle prove.

Ecco le nuove prove d’esame d’avvocato.

Una prima prova preselettiva che durerà 1 ora : 30 minuti per l’esame del caso che è stato sottoposto (con possibilità di consultare i codici commentati), 30 minuti per la discussione. La prova verterà su un quesito di natura civile, penale o amministrativa. Le sottocommissioni (appena nominate) predisporranno tre quesiti sulla materia prescelta per ciascun aspirante. Ogni quesito sarà contenuto all’interno di una busta chiusa e numerata. Il candidato sceglierà il numero della busta e il presidente della commissione darà lettura del quesito ivi contenuto. Viene ammesso alla seconda prova orale solo chi abbia ottenuto un punteggio di almeno 18 punti.

Una seconda prova e le 5 materie.

La seconda prova deve durare dai 45 minuti ai 60 minuti e deve essere fissata a non meno di 30 giorni dopo il primo orale. L’esame consiste nella discussione di brevi questioni relative a 5 materie scelte dal candidato e nella dimostrazione di conoscenza dell’ordinamento forense e dei diritti e doveri dell’avvocato. Ogni componente della sottocommissione ha a disposizione 10 punti di merito per le sei materie. Sono giudicati idonei i candidati che nella seconda prova ottengono un punteggio complessivo non inferiore a 108 e non inferiore a 18 in almeno in 5 materie.

