Pompei. Fermati due intrusi nella struttura chiusa della casa di Riposo Carmine Borrelli.

Sono stati fermati ieri dall Polizia due intrusi nella Casa si Riposo carmine Borrelli di Pompei. Si tratta di due balordi che si erano introdotti furtivamente in quella struttura disabitata (le cui chiavi sono in mano alla Polizia Municipale) nella speranza di portare via qualche residuo di arredo o d’impianto dell storica Casa di Riposo di Pompei “Carmine Borrelli” che è stata sloggiata dei suoi inquilini nel settembre del 2019.