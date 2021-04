VIDEO – S. Egidio. Uno sportello per la consulenza alle imprese

S.Egidio. Lo sportello, in Frazione San Lorenzo, è diretto dal consulente Vincenzo Novi che illustra i dettagli degli incentivi















S. Egidio del Monte Albino. Uno sportello per la consulenza alle imprese.

Il ministero dei beni Culturali promuove incentivi a favore delle imprese della filiera culturale e creativa che hanno sofferto durante la pandemia da Covid-19 ubicate nelle Regione Campania compreso le attività ricadenti nel Comune di Sant’Egidio del Monte Albino il contributo a fondo perduto nella misura del 100% (cento per cento) delle spese ammissibili e per un valore massimo di 25.000,00 euro per spese sostenute o da sostenere.





















Lo sportello, in Frazione San Lorenzo, è diretto dal consulente Vincenzo Novi che illustra i dettagli degli incentivi.

Il servizio è di Aldo Severino

