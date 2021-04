VIDEO – Angri. Servizi sociali: partono i progetti di pubblica utilità

Angri. Servizi sociali: partono i progetti di pubblica utilità.

Varati i primi due progetti PUC, i Progetti Utili alla Collettività, destinati ai primi quindici dei cinquanta percettori del reddito di cittadinanza che verranno coinvolti in lavori e servizi utili a tutta per la comunità cittadina si tratta di un primo decisivo passo per l’attuazione di altri analoghe azioni previste già dalle prossime settimane.





















Ausilio alla macchina comunale.

Si parte con progetti inerenti la vigilanza davanti alle scuole, ma nei piani dell’assessore delegato alle politiche sociali Maria D’Aniello anche l’impiego dei percettori esteso anche in supporto degli altri settori della macchina comunale.

Il servizio è di Aldo Severino