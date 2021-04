Pagani. Riaperture, proposte di Sessa e Calce

Controlli e attivazione della Ztl, sono alcune delle richieste avanzate all’amministrazione De Prisco dai consiglieri Anna Rosa Sessa e Vincenzo Calce.

Di seguito la loro nota.

Alla c.a. Sindaco

Raffaele Maria De Prisco

Assessore al Commercio

Pietro Sessa

Assessore all’Ambiente

Giuseppe Campitiello

Considerato che, da lunedì, ci sarà finalmente l’ apertura degli esercizi commerciali come pub, ristoranti e bar,

Considerato che occorre sostenere tali attività fortemente provate dall’emergenza Covid 19 con tutti gli strumenti a disposizione delle istituzioni, chiediamo alle SSLL, ognuno per le proprie competenze, di attivarsi per:

– il controllo del territorio teso a far rispettare comunque le prescrizioni(distanziamento e mascherine) al fine di contenere il contagio

– prevedere l’istituzione della ZTL nei fine settimana (considerata anche la imminente entrata in vigore della Ztl approvata dal Ministero)

Contemporaneamente chiediamo di attivarsi presso ARPAC per installare sul territorio comunale centraline per il controllo dell’emissione di CO2.

Sicuri della Vs sensibilità ringraziamo anticipatamente ed inviamo cordiali saluti

I Consiglieri comunali

Vincenzo Calce

Anna Rosa Sessa