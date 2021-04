Sarno. La nuova commissione pari opportunità.

Si è insediata la nuova Commissione Comunale Pari Opportunità. Presidente è stata nominata Angelica Sarno. La riunione è stata presieduta dal Vice Sindaco Roberto Robustelli, dal Presidente del Consiglio Comunale, Giuseppe Esposito, dalla Delegata per le Pari Opportunità Maria Bellomo. Fanno parte della Commissione: Emilia Esposito, Anna Maria Della Porta, Stefania Pappacena, Eutilia Viscardi, Maria Frecentese, Maria Manzo, Ida Mareschi, Giuliana Morosini, Maria Rosaria Aliberti, Anna Robustelli, Raffaele Esposito, Sebastiano Odierna, Antonella Falciano, Angelica Sarno, Elisabetta Acanfora, Norma D’Alessio, Giovanna Crescenzo, Anna Dello Iacono, Rosalia Lizza, Luisa Angrisani, Assunta Corrado Mancino e Cinzia Annunziata.















La sedia rossa e il minuto di silenzio.

In apertura dei lavori, è stato osservato un minuto di silenzio in ricordo di due nostre concittadine, tragicamente scomparse in circostanze e contesti diversi: Annamaria Ascolese e Vania Cerrato. Al centro dell’aula consiliare di palazzo San Francesco, una sedia rossa a simboleggiare la lotta contro la violenza sulle donne, realizzata da un’altra nostra concittadina, Carmela Milone, venuta a mancare prematuramente per un brutto male un anno fa e che se oggi fosse ancora in vita avrebbe fatto parte anche lei della Commissione Pari Opportunità per il suo impegno artistico e civico.

