Scafati. Consiglio Comunale: ok al bilancio, tensione per lo stadio.

In un clima di forte tensione è stato approvato il bilancio previsionale 2021 – 23. Assise subito in fermento per le proposte e gli emendamenti proposti da “Insieme per Scafati” e in particolare quelli propositi da Michele Grimaldi, circa i vari regolamenti obbligatori per approvare il bilancio da. Emendamenti che riguardavano IMU, Tari e canoni di pubblicità. Proposte che si sono infrante sui pareri negativi dei revisori dei conti negativo e la chiusura della maggioranza.















Tensione a contestazione.

Il dibattito per l’approvazione del bilancio oltre a prolungarsi è stato caratterizzato da fasi di forte ostruzionismo. Particolare l’attenzione dei lavori dell’assise sull’alienazione degli immobili comunali, con la presunta vendita dello stadio “Vitiello” che ha anche sollevato la contestazione di un gruppo di tifosi della Scafatese, che hanno civilmente protestato nei confronti della maggioranza, all’esterno dell’aula consiliare ubicata nella biblioteca comunale “Morlicchio”.











La proposta di Michele Russo.

Sulla questione c’era anche l’emendamento proposto da Michele Russo per evitare la vendita dello Stadio “Giovanni Vitiello” e del Palamangano, prevista all’interno del piano dell’alienazione. Russo aveva chiesto l’alienazione dei terreni del PIP, bocciato dalla maggioranza con il voto contrario. Sul fronte della maggioranza si va consolidando il patto di legislatura con i dissidenti: “Identità Scafatese”, nella ridistribuzione delle commissioni consiliari dopo l’ingresso nell’esecutivo di Daniela Ugliano ha fatto sua anche la presidenza di urbanistica e lavori pubblici affidata ad Antonella Vaccaro con il passaggio di Ida Brancaccio a quella del commercio.

