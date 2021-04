Scafati. La Villa comunale “Wenner” riapre al pubblico

Domani, in concomitanza con la festa della Liberazione, la Villa comunale riaprirà al pubblico. Il parco Wenner sarà aperto tutti i giorni, festivi compresi, dalle ore 8.00 alle ore 20.00,

E’ prevista per domani, domenica 25 aprile, giorno in cui ricorre il 76° anniversario della Festa della Liberazione, la riapertura della Villa comunale. Il parco Wenner sarà aperto tutti i giorni, dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

Le parole di Salvati.

“Un altro impegno mantenuto con la città – commenta il Sindaco Cristoforo Salvati – Restituiamo la Villa comunale agli scafatesi, che potranno accedervi tutti i giorni, festivi compresi, dalle ore 8.00 alle ore 20.00. E’ stato fatto un grande lavoro dai dipendenti degli uffici competenti per consentire la riapertura del parco. Ringrazio loro, il responsabile del settore Nicola Fienga, ed il vicesindaco Serena Porpora, che ha la delega alla Villa comunale. Ho voluto fortemente che la riapertura della Villa avvenisse nello stesso giorno in cui commemoreremo la festa della Liberazione, perché simboleggiasse per tutti, in questa difficile fase storica, la speranza del ritorno alla normalità e alla libertà”.

L’accesso in Villa.

“L’accesso alla Villa – spiega il vicesindaco Serena Porpora, con delega alla Villa comunale – sarà regolamentato dai custodi del Comune, supportati dai tirocinanti del progetto I.T.I.A. del Piano di zona. In questa prima fase l’orario di apertura sarà dalle 8.00 alle 20.00, ma abbiamo intenzione di posticipare l’orario di chiusura, anche in vista dell’arrivo dell’estate. Nel frattempo, stiamo lavorando per attuare altri piccoli interventi di riqualificazione del parco e reperire nuove risorse che ci consentano di pianificare ulteriori azioni. Non saranno ovviamente consentiti assembramenti all’interno della villa. Chiediamo a tutti i cittadini senso di responsabilità e rispetto delle norme anti contagio. Faccio, inoltre, appello a tutti gli scafatesi affinché abbiamo cura del parco, che è patrimonio dell’intera città”.