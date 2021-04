Scafati. Polizia Locale: nuovo sequestro auto con targhe false.

È di questa mattina l’ennesimo sequestro di veicolo straniero con targhe false ad opera della Polizia Municipale di Scafati guidata dal Comandante Salvatore Dionisio esperto della materia.

Il controllo.

Questa mattina, infatti, un veicolo con targhe ucraine era stato trovato sul corso Nazionale in sosta vietata. Identificato il conducente è stato condotto in Comando dove poi è stato accertato che il veicolo era falsamente targato Ucraino e la targa era di altro veicolo. Per il conducente una sanzione di 500 euro pagati immediatamente e il sequestro del veicolo preso a noleggio nel napoletano.

