Pagani. Nuovo esecutivo cittadino per Fratelli d’Italia.

Il Commissario del Circolo di Fratelli d’Italia della città di Pagani, Attilio Tortora, ha deciso di nominare la squadra di dirigenti che andranno a comporre l’Esecutivo Cittadino che sarà così composto: Luigi Amendola, in qualità di Vice Commissario; Alfonso Pepe, in qualità di Responsabile Organizzazione e Formazione; Gerardo Striano, in qualità di Responsabile Comunicazione; Antonio Mariconda, in qualità di Componente Esecutivo. Saranno componenti di diritto anche i consiglieri comunali, tra i quali Vincenza Fezza ricoprirà il ruolo di Tesoriere.





















Le parole di Attilio Tortora.

“Con la nomina dei dirigenti che compongono l’Esecutivo Cittadino si può dar inizio alla nuova stagione politica che vedrà Fratelli d’Italia affrontare da protagonista le prossime tornate elettorali. Questo gruppo rispecchia a pieno quelli che sono i valori del partito e sono uno spaccato della nostra società dove professioni, imprenditori e giovani lavorano in sintonia per il bene della comunità! A tutti loro faccio un grosso in bocca al lupo per il lavoro che li attende, sicuro che continueranno a dare il loro contributo nella crescita del partito!” ha dichiarato il commissario cittadino Attilio Tortora a seguito della formalizzazione delle nomine.











I delegati provinciali.

Inoltre, sono stati comunicati i delegati cittadini, nominati dai responsabili della Federazione Provinciale di Salerno, che andranno a comporre l’Assemblea Provinciale di Fratelli d’Italia: Attilio Tortora, Commissario Cittadino; Vincenza Fezza e Vincenzo D’Amato, Consiglieri Comunali; Alberico Gambino, Responsabile Provinciale Organizzazione; Alfonso Pepe, Direzione Nazionale e Commissario Provinciale Gioventù Nazionale; Luigi Amendola, Dirigente Provinciale; Renato Cascone, Dirigente Provinciale; Massimo D’Onofrio, Dirigente Provinciale; Massimiliano Tramontano, Dirigente Provinciale; Antonio Mariconda, Dirigente Provinciale; Luana Filomena Giammetta, Dirigente Provinciale; Aniello Palumbo, Dirigente Provinciale.

