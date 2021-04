Pompei. L’opposizione denuncia la convenzione stipulata dal Comune con “Angeli Templari”

“L’Amministrazione di Pompei non si fa mancare nulla. Stipula convenzioni con chi non ha requisiti”. Tuona il capo dell’opposizione Di Casola mentre affina le armi per il prossimo dibattito in consiglio comunale in cui intende “difendere le istituzioni cittadine da un comitato di affari”. Argomento che evidentemente non riguarda la convenzione firmata con “Angeli Templari”. Associazione che non sarebbe iscritta presso la Prefettura di Napoli e che, pertanto, non avrebbe potuto sottoscrivere una convenzione di servizio d’ordine con l’amministrazione comunale di Pompei anche se, nel caso specifico, è stato stipulato dal Comune di Pompei un contratto che prevede la corresponsione di un rimborso spese modesto per un servizio di sorveglianza di supporto alle forze dell’Ordine. “Non svolgono mansioni di Protezione civile, riservato al corpo comunale ma si limitano a sorvegliare il flusso di cittadini che entra ed esce dal parcheggio di servizio all’Hub vaccinale”. Ha spiegato, Vincenzo Mazzetti, assessore con delega alla Protezione civile. Gli Angeli Templari in conclusione dovrebbero rispondere del reato di usurpazione di titoli e onori a causa dei gradi e distintivi indossati impropriamente sulle divise perché si tratta di simboli riservati a corpi militari dello Stato Italiano. In ogni caso resta positivo il lavoro di controllo democratico svolto dalla stampa e dalla minoranza politica perché fa intendere a Lo Sapio e compagni che da ora in poi non lascerà passare niente senza vagliare carte e contenuti. Tra l’altro se la convenzione fosse stata stipulata (come è stato fatto in altri casi) con un’associazione pompeiana, il disguido amministrativo segnalato sarebbe stato probabilmente evitato. Lo scontro duro che ha annunciato Di Casola deve ancora partire. Riguarderà la qualità dei lavori pubblici di restyling stradali per oltre 3 milioni di euro per cui è stata presentata un’interrogazione a risposta scritta a cui bisognerà fornire risposte coerenti e comprovate dalle carte ma soprattutto dai collaudi alle opere una volta consegnate.