Tenta uccidere la moglie e poi di suicidarsi nel Salernitano. Per la donna lievi ferite, lui in gravi condizioni

Tenta uccidere la moglie e poi di suicidarsi nel Salernitano.

Per la donna lievi ferite, lui in gravi condizioni. Il fatto è successo nel Salernitano. Questa mattina, a Pontecagnano, un uomo di 59 anni ha ferito, in modo non grave, con un coltello, la coniuge.

Il divieto.

L’uomo, già destinatario del divieto di avvicinamento nei confronti della donna, è stato rintracciato dai carabinieri della sezione radiomobile di SALERNO, da un parente ad Ogliara. È stato fermato con i polsi lesionati poiché ha tentato di togliersi la vita. Trasportato all’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona Ruggi, è in gravi condizioni.

ANSA

Leggi anche COVID-19. Contagi: l’agro torna a preoccupare. Nocera Inferiore 39 casi