VIDEO – Angri. Parcheggio Fondo Caiazzo: arrivano le proposte

Angri. Parcheggio Fondo Caiazzo: arrivano le proposte.

Il parcheggio di Fondo Caiazzo, ex area prefabbricati, a ridosso dello Stadio “Novi”, non rientra nel nuovo piano della sosta a pagamento. L’area realizzata e affidata all’azienda speciale Angri Eco Servizi, nel 2015, ha una capacità di accoglienza per circa 150 stalli a tutt’oggi sottoutilizzati per la sosta.































La sollecitazione di D’Auria.

Il consigliere comunale Domenico D’Auria sollecita l’amministrazione comunale Ferraioli al complessivo recupero di questo spazio avanzando alcune proposte.

