AUTO OVER 60, ECCO I MODELLI PIÙ ADATTI DA NOLEGGIARE

Per gli over 60 è fondamentale scegliere auto con requisiti di comodità e sicurezza per offrire un’esperienza di mobilità adeguata. Va considerato il comfort a bordo: da preferire le auto con seduta alta, che agevolano l’accesso e forniscono una posizione di guida più confortevole. I sedili devono avere un’imbottitura morbida e garantire un buon sostegno, inoltre la visibilità deve essere ampia ed ottimale davanti e dietro. Per la maneggevolezza in città è consigliabile un’auto con dimensioni compatte (lunghe non oltre 4,5-4,6 mt), per compiere agili manovre e parcheggiare senza troppi problemi.

Molte auto sono equipaggiate con tecnologie ADAS evolute, per assistere il conducente in tutte le fasi della guida ed evitare incidenti. Alcuni optional possono fornire un valore aggiunto, come l’apertura elettrica del bagagliaio oppure il cruise control con limitatore di velocità. Anche il climatizzatore multi-zona è utile per configurare temperature differenti in auto ed ottenere un comfort termico personalizzato.

Con il noleggio a lungo termine è possibile guidare una vettura sempre nuova ed aggiornata senza preoccuparsi della svalutazione, con un costo fisso mensile che permette di pianificare le spese per la mobilità in modo più efficiente. Inoltre, nel canone sono compresi tanti servizi utili, come la manutenzione ordinaria e straordinaria o il soccorso stradale per ricevere un supporto completo nella gestione burocratica e operativa del veicolo. I vantaggi sono ancora più elevati con il noleggio di auto elettriche, macchine che vengono aggiornate rapidamente e sono soggette ad una svalutazione rapida, oltre a presentare un prezzo d’acquisto alto.

Tra i migliori modelli da noleggiare per gli over 60 un’ottima opzione è la Fiat Panda, una citycar compatta ed affidabile. Tra le auto piccole con guida alta la Toyota Yaris è senz’altro una delle migliori. Una macchina elettrica comoda ed ecologica è la Renault Twingo ZE, una vettura ideale per la mobilità cittadina per chi realizza soprattutto spostamenti urbani. Per chi preferisce la comodità e lo spazio a bordo, un modello molto gettonato è la Dacia Duster, un SUV con un’ampia abitabilità, una posizione di guida confortevole ed uno sterzo preciso. Una spaziosa con guida alta è la Volkswagen T-Roc, in grado di offrire un eccellente comfort a bordo, una guida agile in ogni contesto ed il comodo cambio robotizzato DSG. Il SUV tedesco propone anche interni curati, inoltre è una delle auto più sicure, con 5 stelle Euro NCAP ed innovativi sistemi di assistenza alla guida.