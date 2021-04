Scafati. Ancora venti di crisi politica in maggioranza

Scafati. Ancora venti di crisi in maggioranza.

Non c’è pace per il sindaco Cristoforo Salvati. L’approvazione del Bilancio preventivo non ha registrato il voto unanime della maggioranza, con l’astensione del civico Nicola Cascone. “Conosco bene nei dettagli questo documento – ha spiegato in Aula – ma mi astengo dal votarlo”. Il suo non è un dissenso qualunque, Cascone è infatti Presidente della Commissione Bilancio. Era nell’aria il suo dissenso. E lo era quando la dirigente Anna Farro gli aveva negato l’ammissione dell’emendamento da lui presentato.





















Le parole di Cascone.

“Avevo avuto garanzie dal Sindaco sull’approvazione di un piccolo progetto presentato come emendamento al bilancio e al piano triennale delle opere pubbliche – spiega – una pensilina fotovoltaica, pensata e studiata in un sopralluogo al mercato, alcuni mesi fa, con l’assessore Di Massa. Un’opera finanziata dal MiSE per l’efficientamento energetico e lo sviluppo territoriale sostenibile, fondi “snobbati” dall’amministrazione per il terzo anno”. Cascone si era già mostrato perplesso anche sulla vendita delle farmacie. “La maggioranza purtroppo non è ancora matura, opera con logiche di una politica da prima Repubblica. Questo atteggiamento non è accettabile se pensiamo che il consesso è formato in media da quarantenni. Mi auguro che il Sindaco possa chiarire la questione ed inserire l’opera in una prossima giunta”. Ma il bilancio è l’atto politico per eccellenza, non votarlo va oltre il dissenso, significa togliere fiducia all’amministrazione.

Salvati precisa.























L’incubo dissesto.

“Necessario un approfondimento sulla sua posizione e sulla sua volontà di proseguire il percorso insieme” le parole del primo cittadino. Qualcuno si aspetta le sue dimissioni dalla Presidenza della Commissione, non avendo condiviso il documento economico programmatico. “Una persona equilibrata farebbe così” sottolinea Salvati. “Si riparte con 46 nuove assunzioni nel triennio – la novità, secondo l’assessore Nunzia Di Lallo – da qui sarà tutto in discesa per le opere pubbliche, e il rilancio del tessuto economico produttivo della città. Fermo restando le azioni previste dal piano di riequilibrio”.

Il Bilancio “apre le porte al dissesto finanziario come certificato dai Revisori – così Michele Grimaldi – il debito è addirittura aumentato di milioni di euro. Nulla è dato sapere sulla gestione delle cinque farmacie comunali”. Ha votato no anche Teresa Formisano. “Hanno approvato un bilancio che è un falso, lo dimostra l’inserimento nel piano delle alienazioni dello stadio e del Palamangano per fare cassa, mentre il Sindaco e l’Assessore ripetono di non volerli vendere”.

Adriano Falanga

