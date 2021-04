Asl Salerno. Open day e Open week dedicati alla vaccinazione

L’Asl Salerno comunica di aver organizzato, con il Comune di Salerno, delle giornate straordinarie di

vaccinazioni per il prossimo fine settimana:

1° maggio 2021 – Open day al Centro Sociale di Pastena: recupero degli Over 80 non ancora iscritti in

piattaforma

Il 1° maggio 2021 il punto vaccinazioni presso il Centro Sociale di Pastena sarà aperto ininterrottamente dalle

ore 8 alle 20 per consentire la vaccinazione agli over 80 non ancora vaccinati, che siano o no presenti in

piattaforma.

Per coloro che vogliono anticipare l’iscrizione in piattaforma, o che hanno difficoltà ad effettuarla, il Comune

di Salerno ha messo a disposizione gli uffici di Segretariato Sociale, che sono così dislocati:

Segretariato 1e 2 – Via Paolo De Granita n. 7; Segretariato 3 – Via Onorato Da Craco n. 3; Segretariato 4

e 5 – Via Guido Vestuti (presso il Centro Sociale).

In tali sedi, aperte il martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,30 alle ore 17,30, gli

operatori provvederanno ad effettuare l’iscrizione in piattaforma e a fornire indicazioni e informazioni utili.

1 e 2 maggio 2021 – Open week al centro vaccinazioni di Matierno e in altre sedi distrettuali della provincia

per incremento vaccinazioni della fascia di età 60-79 anni

Nel week end 1-2 maggio prossimo, sarà attivo il centro vaccinazioni di Matierno, e altri centri della provincia

che saranno successivamente comunicati, per incrementare le vaccinazioni riservate alla fascia di età che va

dai 60 ai 79 anni.

L’Asl Salerno confida nella collaborazione dei Medici di Medicina Generale e dei Farmacisti del territorio per favorire l’accesso alla piattaforma da parte di tutti i soggetti impossibilitati a provvedere autonomamente alla registrazione.