Angri. È morto Bartolo D’Antonio.

Si è spento Bartolo D’Antonio figura politica di riferimento per anni nel comune doriano. Ad Angri ha infatti rivestito la carica di Sindaco e per molte volte anche quella di assessore e più volte di consigliere comunale.

Una lunga carriera politica.

Già componente dell’Anci, l’associazione nazionale dei comuni di Italia, in cui per anni ha rivestito la carica di presidente del comitato direttivo della Campania , dal carattere istrionico ed eclettico, lascia un vuoto ad Angri tra tutti coloro che l’hanno conosciuto e apprezzato come uomo, come politico e come amministratore comunale.

Aldo Severino



