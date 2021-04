Pompei. La città si prepara a celebrare la Supplica dell’8 maggio

Il mese tradizionalmente dedicato al santo Rosario è alle porte e, nella città mariana, c’è già grande fermento e attesa per la Supplica alla Madonna del Rosario, in programma sabato 8 maggio. Il rito solenne, che avrà inizio alle 10.40 con la santa Messa, si svolgerà sul

sagrato della Basilica. È prevista la presenza del popolo di Dio, che dovrà, però prenotarsi all’Ufficio Rettorato 0818507000 e 0818577379. In preparazione del giorno della Supplica, il 6 maggio, anniversario della Dedicazione della Basilica, si rinnoverà la funzione della discesa del Quadro e la recita del Rosario alle 18, e la santa Messa alle 19.

A presiedere la santa Messa e la Supplica sarà il cardinale Marcello Semeraro,

Arcivescovo-Vescovo emerito di Albano, Prefetto della Congregazione per le Cause dei

Santi. Nato a Monteroni di Lecce il 22 dicembre 1947, è stato ordinato presbitero l’8

settembre 1971. Il 25 luglio 1998 è stato eletto alla sede vescovile di Oria. Nel 2004 è

stato trasferito alla diocesi Suburbicaria di Albano, fino all’ottobre 2020, quando Papa

Francesco lo ha nominato Prefetto della Congregazione per le Cause dei Santi. Come

vescovo di Oria, nella cui Diocesi si trova Latiano, città natale del Beato Bartolo Longo,

il cardinale Semeraro conosce molto bene la vita dell’Apostolo del Rosario e il suo impegno nell’evangelizzazione, nella diffusione della devozione mariana, del santo

Rosario e nelle opere di carità. A causa del perdurare della pandemia e, dunque, in ottemperanza alle norme anti- contagio, sarà obbligatorio rispettare alcune fondamentali regole. I devoti della Madonna

che vorranno essere presenti al rito dovranno indossare la mascherina, evitare di formare

assembramenti e rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro.