Pompei.Parchi del bambino chiusi perché mancano gestori

(Pompei – Mario Cardone) L’amministrazione comunale di Pompei ha provveduto recentemente all’acquisto di giostrine per i parchi pubblici,. Sta di fatto che quelli più grandi siti nei quartieri di Parco Maria e via Aldo Moro sono chiusi perché manca l’affidamento della loro gestione. “Non potrebbe farsene carico il Comune di Pompei. impiegando alcuni suoi operai nei servizi di manutenzione del verde, che attualmente resta esclusivamente a cura di volontari ?” si chiedono le famiglie con bambini residenti nell’area sud di Pompei che sono le più interessate ai due parchi chiusi da tempo perché è difficile affidarli a privati dal momento che non assicurano redditi sufficienti a chi se ne dovrebbe interessare. Succede così che a Pompei i bambini che sono stati in casa a lungo a causa della pandemia coronavirus, adesso che è arrivata la primavera ed è stata decretata la zona gialla che consente di frequentare i Parchi (anche se con cautela) essi non sono ancora disponibili perché è sospeso il loro affidamento. Quando l’amministrazione comunale troverà i modi (e il tempo) di risolvere il problema ? Le famiglie di bambini piccoli di Pompei che non hanno un giardino privato per farli giocare all’aria aperta si augurano che con tutto l’impegno che hanno i politici di Pompei in questioni che ritengono più importanti riescano a trovare il tempo per risolvere il problema dei Parchi chiusi prima che finisca la bella stagione.