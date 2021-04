Angri. Concessione parcheggi: la proposta delle opposizioni.

Concessione dei parcheggi. L’opposizione consiliare da tempo ha fatto alcune interessanti proposte circa l’assegnazione in concessione degli spazi sosta in città dove persistono anche aree che non rientrano nel piano della convezione stipulata con il soggetto privato.















La proposta dello scorso autunno.

“Era novembre, quando io e altri miei colleghi della minoranza abbiamo protocollato proposte relative all’affidamento in concessione dei parcheggi pubblici. Da consigliere comunale – dice Roberta D’Antonio -, ho il dovere di ascoltare le esigenze dei cittadini e cercare un punto d’incontro con l’amministrazione comunale. Quando sono stata eletta al consiglio comunale ho sempre parlato di un nuovo modus operandi di fare opposizione, un modus operandi costruttivo e volto all’interesse della città. Le categorie da tutelare, ovvero fasce deboli e operatori economici, avrebbero risentito di questo nuovo piano tariffario, e così abbiamo proposto delle agevolazioni, quali abbonamenti a costi ridotti, frazionamento della tariffa oraria nelle “zone rosse”, abbonamenti H24 e tariffe giornaliere nei parcheggi perimetrali”.











L’area di Fondo Caiazzo.

Proposte che sono state ribadite anche all’interno dell’ultima assise telematica e dove si chiede di valutare anche la necessità di affidare la gestione dell’area sosta di Fondo Caiazzo: “Durante l’ultimo consiglio comunale, ho ribadito l’importanza delle proposte e ho chiesto al Sindaco di fare un atto d’indirizzo al Rup verificandone la fattibilità. Finalmente – spiega D’Antonio -, dopo mesi, apprendo con la delibera n.55 del 15/04/2021, che quanto richiesto è stato accolto. Piccoli primi timidi passi che mi auguro porteranno a un’effettiva rimodulazione del piano tariffario. In ultimo, mi ricollego alla proposta del consigliere D’Auria circa la messa in sicurezza del parcheggio in via fondo Caiazzo, un’opportunità per tutti i residenti e operatori economici della zona da usufruire, un’occasione che non possiamo e non dobbiamo perdere”.

Aldo Severino

