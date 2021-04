Pagani. Cimitero in pessimo stato. La denuncia di FdI.

Enza Fezza e Vincenzo D’Amato (consiglieri comunali Fratelli d’Italia Pagani): “Lo stato in cui versa il cimitero è indegno di un paese civile. Non ci sono parole, non c’è un angolo di strada, poi addirittura il cimitero in questo stato” queste le parole amare dei consiglieri comunali Enza Fezza e Vincenzo Elisa D’amato.

Le segnalazioni.

Gli stessi hanno ricevuto numerose segnalazioni in questi giorni da parte di cittadini adirati per lo stato in cui versa il cimitero della città di Pagani.





















Mala gestione.

“Questo è il risultato di una gestione alla giornata senza alcun programma guida! Speriamo che dopo questo post, come i precedenti, si provveda a una degna pulizia di questo luogo” hanno concluso i due consiglieri comunali di Fratelli d’Italia.











Nota stampa

Guarda anche VIDEO – Scafati. Russo: “No alla vendita strutture sportive l’alternativa c’è”