S. Marzano. Furto in auto: Polizia Locale identifica responsabili.

L’azione sinergica tra gli uomini del comando di Polizia Locale, diretti dal Capitano Gennaro Perulli, e dei militari della Stazione dei Carabinieri di San Marzano sul Sarno, sotto il comando del Maresciallo Capo Anselmo Comunale, ha consentito, in data 26.04.2021, d’identificare i responsabili del furto effettuato in piazza Amendola, alle ore 13:30, ai danni di una donna che era andata a riprendere i propri figli all’uscita della scuola.

L’azione.

In particolare i due uomini si introducevano furtivamente nel veicolo lasciato in sosta dalla donna, asportando un portafoglio e un borsellino. Avvisate le forze dell’Ordine, venivano immediatamente visionate le immagini dell’impianto di videosorveglianza comunale, grazie alle quali si identificavano gli autori del reato, già noti alle forze dell’ordine, e una volta rintracciati sul territorio, gli stessi venivano accompagnati, per gli accertamenti di rito, presso la stazione dei Carabinieri. I delinquenti riconsegnavano la refurtiva che veniva integralmente riconsegna alla vittima e per uno di essi, cittadino extracomunitario irregolare e privo di documenti, venivano anche disposto un fermo d’identificazione, mentre per il complice, anch’egli cittadino straniero ma con regolare permesso di soggiorno, scattava la denuncia a piede libero.