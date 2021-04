Angri. Degrado verde nel Rione Alfano, prevale l’incuria

Angri. Degrado verde nel Rione Alfano.

Erbacce e incuria sono la dominante nel parco giochi e nello spazio antistante l’ingresso della palestra di Via Leonardo Da Vinci. La denuncia è stata fatta da alcuni genitori esasperati dal degrado che letteralmente bracca ogni attività all’aperto dei giovani che si ritrovano nei pressi della struttura del plesso scolastico nel popoloso rione.





















Nessuna cura ne manutenzione.

Nessuna cura ne manutenzione per il parco giochi mai effettivamente aperto ai più piccoli e, come questo spazio, anche gli altri che subiscono un’analoga condizione. La manutenzione del verde non appare “priorità” per la delegata azienda speciale “Angri Eco Servizi” nonostante gli sforzi e le sollecitazioni dell’assessore delegato Maria Immacolata D’Aniello “incastrata” dai procedimenti dirigenziali che impediscono, di fatto, un’azione ad ampio raggio sul territorio.











Il flaconcino.

Nello spazio incolto è stato rivenuto anche un flaconcino di Alcovar la cosiddetta droga dello stupro, conosciuta anche come “ecstasy liquida”. Una droga sintetica che ha potenti effetti inibitori a livello cerebrale. L’assessore ai servizi sociali Maria D’Aniello ha confermato che il ritrovamento del flaconcino è stato segnalato alle autorità competenti.

Aldo Severino

