Pompei. Scontro sul sostegno alle imprese nel consiglio comunale

Nel consiglio comunale di oggi (29 aprile) è insorto un vivace dibattito tra maggioranza e opposizione sulle iniziative amministrative e fiscali di sostegno alle imprese commerciali di Pompei (segnatamente a bar e ristoranti che sono stati i più danneggiati dai divieti imposti dalla pandemia). “La Ztl, decretata il giorno prima (per il centro storico) è stata sospesa in quello successivo”. Ha sostenuto Domenico Di Casola, aggiungendo (riguardo al voto sul consuntivo) che l’Amministrazione di Lo Sapio non ha fatto passare la proposta della minoranza (avanzata da consigliere comunale Marra) di rateizzazione della Tari, in mancanza della riduzione dell’aliquota (proposta adottata anche per le altre tasse) in un anno in cui le imprese che operano a Pompei hanno subito un forte disagio economico. La replica non si è fatta attendere. E’ scattata immediatamente con interventi articolati su più argomentazioni che hanno visto come attori il dirigente del comparto finanziario Eugenio Piscino, il sindaco Carmine Lo Sapio e il presidente della commissione bilancio Marino Veglia. Sinteticamente il dirigente Piscino ha spiegato che dopo l’approvazione del bilancio di previsione non è più possibile approvare provvedimenti di natura fiscale. Sulla stessa onda il sindaco Lo Sapio che ha criticato pacatamente il suo antagonista (Di Casola) per aver approfittato di una situazione di difficoltà aggettiva per Pompei che (secondo lui) aveva subito l’ingolfamento del traffico a seguito di un’imprevista chiusura di un’arteria stradale della confinante Scafati. Lo Sapio ha anche decisamente contestato i giudizi favorevoli di Di Casola sull’intervento di sostegno decretato, l’anno precedente, dal Commissario Prefettizio Santi Giuffré a favore dei ceti dell’accoglienza turistica a Pompei. “Parliamo di uno che, nominato a febbraio, ha preso servizio a maggio al Comune di Pompei ”. Ha precisato Lo Sapio respingendo in forma argomentata l’opinione del suo interlocutore che la breve gestione amministrativa dell’ex prefetto e capo di Polizia siciliano abbia giovato all’economia pompeiana. “La commissione bilancio che si potrà tenere in futuro, eventualmente in streaming, farà vedere ai pompeiani che stiamo facendo tutto il possibile”. Ha argomentato (senza tener conto, come il suo antagonista più interessato al dialogo trasversale, che la trasparenza è un obbligo di legge nei confronti dei cittadini, non una possibilità discrezionale). Nell’intervento del presidente Marino Veglia è arrivata la promessa di portare in commissione consiliare il dibattito sulle facilitazioni fiscali a sostegno degli imprenditori pompeiani. Il dibattito consiliare ha avuto un prosieguo molto teso sui lavori a via Lepanto su cui si attendono ancora precisazioni.