Pompei. Sequestro di presidi sanitari contraffatti presso negozi cinesi

Sono state sequestrate, a Pompei, circa 2000 mascherine e 35 visiere pseudo protettive prive delle indicazioni obbligatorie e confalso marchio di Comununità Europea presso un negozio di articoli per la casa gestiti da cittadini cinesi. L’operazione rientra in un’iniziativa a vasto raggio operato su tutta l’area metropolitana di Napoli finalizzato a reprimere l’immissione in commercio di dispositivi medici e di protezione individuale connessi all’emergenza Covid-19. Operazione che ha portato complessivamente al sequestro di circa 143.000 dispositivi sanitari contraffatti e non sicuri e a 14 sanzioni fra denunce all’Autorità Giudiziaria e segnalazioni alla Camera di Commercio.