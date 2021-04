Salerno elezioni. La nota di Franco Annunziata (Buona Destra)

La nota di Franco Annunziata della “Buona Destra”.

Come volevasi dimostrare il Centro Destra a Salerno Città è di nuovo fermo al palo. Il dietrofront dell’avvocato Tedesco ha dimostrato tutta la fragilità di un progetto che in realtà non è mai esistito. Da anni su Salerno Città assistiamo ai soliti balletti: tavoli senza gambe e senza rappresentatività che fingono di elaborare un progetto politico ma che, in realtà a ben vedere, creano solo le condizioni per l’ennesima vittoria del padrone incontrastato della Città capofila della nostra Provincia: Vincenzo De Luca. Delle volte, veramente, viene da pensare che siano errori dolosi il cui scopo, per ragioni recondite, sia quello di far vincere la Sinistra.

Militanza.

Su Salerno Città da anni abbiamo esponenti della vera Destra che quotidianamente lottano contro il Sistema di potere e clientelare creato da De Luca, per cui appare inspiegabile il tentativo fragile di creare in prossimità di un appuntamento elettorale personaggi politici che non hanno nessun senso di appartenenza.La Buona Destra metterà in campo tutte le risorse umane e politiche di cui dispone affinché anche a Salerno Città si affermi un nuovo progetto che ponga al centro della Politica lo sviluppo, la lotta alla burocrazia e l’attenzione alle categorie deboli e metta in un angolo le velleità personali e di bottega.

Franco Annunziata – Buona Destra

