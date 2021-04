Scafati. Occupazioni abusive suolo pubblico, il Sindaco chiede più controlli

Controlli più severi e sanzioni nei confronti di chiunque occupi il suolo pubblico per fini commerciali senza averne titolo, ovvero senza autorizzazione. E’ quanto il Sindaco Cristoforo Salvati ha chiesto, con un’apposita nota, al comandante della Polizia locale, Salvatore Dionisio, per contrastare i fenomeni di occupazione abusiva di spazi ed aree di proprietà dell’Ente, sempre più diffusi, soprattutto nella zona del centro cittadino.

“Mi stanno pervenendo – ha spiegato il Sindaco Salvati – numerose segnalazioni, anche a mezzo social, rispetto all’occupazione abusiva di suoli antistanti agli ingressi degli esercizi commerciali da parte dei titolari, i quali, per impedire l’utilizzo degli spazi per la sosta dei veicoli, posizionano negli stessi sedie, tavolini e/o ingombranti di ogni genere. La tragedia avvenuta qualche giorno fa nella città di Torre Annunziata, con l’omicidio del custode degli Scavi archeologici di Pompei, è scaturita, secondo quanto si apprende dalla stampa, proprio da una contesa per un posto auto abusivamente occupato con delle sedie. Non possiamo continuare a far finta di niente, anche in considerazione dei rischi connessi a tale fenomeno, dal momento che spesso le occupazioni abusive di suolo pubblico riducono gli spazi accessibili ai pedoni e possono ostacolare anche il transito veicolare, soprattutto dei mezzi di soccorso. Chi non è autorizzato, non può occupare spazi ed aree di proprietà del Comune. Bisogna, pertanto, intervenire intensificando i controlli, per richiamare i commercianti ad una maggiore collaborazione e al rispetto delle regole”.