Pompei. La professoressa di lettere di Grazia la descrive negli anni del Liceo

“Buona, brava e tranquilla” Con queste parole la professoressa di lettere del liceo Statale “Ernesto Pascal” di Pompei ci descrive l’alunna Grazia Severino che si distingueva tra i banchi, tra gli altri ragazzi, anche perché era la più piccola della classe. Grazia aveva frequentato con la professoressa Luisa Ruocco il triennio superiore della sezione D, la sorella Iole, più grande di qualche anno frequentava la sezione B. Grazia preferiva le materie scientifiche, tant’è vero che alla fine del corso si è iscritta alla facoltà di matematica all’Università di Salerno, ma era una ragazza brava e assidua negli studi di tutte le materie scolastiche, tant’è vero che conseguiva ogni anno la media dell’otto. La professoressa Ruocco, e come lei la preside Filomena Zamboli, ricorda che la ragazza era molto seguita dai genitori che venivano frequentemente ricevuti a scuola dai docenti del corso interessandosi attivamente alla vita scolastica delle due figlie. La professoressa Ruocco ha descritto nei minimi particolari la personalità gentile ed esile di Grazia (nome appropriato alla sua immagine) che si muoveva tra i compagni dentro e fuori l’ambiente scolastico senza che s’intravvedessero ombre nel suo comportamento semplice e spontaneo. In occasione della notizia della tragica scomparsa di Grazia la dirigente scolastica del “Pascal” Zamboli ha indirizzato una nota di commento “ai nostri ragazzi, ai loro genitori e a tutta la comunità scolastica del Liceo Pascal” in considerazione del sentimento condiviso che “come comunità scolastica ci siamo sentiti fortemente interpellati dalla sensibilità dei genitori e degli stessi studenti di fronte ad un fatto così doloroso” . Di seguito il testo della professoressa Filomena Zamboli, letto oggi nelle classi del Pascal dove cuore e pensiero sono rivolti a Grazia che oggi compie 24 anni: ”Ci sono momenti in cui l’unica parola sul dolore è il silenzio. Rispettoso. Eppure non possiamo tacere, da adulti educatori, di fronte alla fragilità che affatica le nostre giornate e fa tremare i nostri cuori. Ragazzi, noi ci proviamo ad essere al vostro fianco e voi domandate, quando avete bisogno. Silenziosamente, allora, un pensiero a Grazia, che è stata alunna del nostro Liceo. Ai suoi Genitori. Vengano i Santi Angeli a custodirla per la Vita Eterna”.