Pompei. nella supplica di Maggio alla Madonna un pensiero amorevole per Grazia

Siamo al giorno dopo. Alle ipotesi sbagliate, alle voci infondate e le errate congetture che hanno girato veloci sul filo di uno spietato passaparola al posto della tragica evidenza che allo stato dei fatti avrebbe dovuto saltare immediatamente agli occhi di chi ha avuto il triste compito di raccogliere dal selciato davanti ad un garage condominiale della prima traversa di via via Carlo Alberto (popolosa e centrale) il corpo gentile straziato di quella ragazza triste, che ha conquistato con la tenerezza del suo sguardo pulito il cuore di tutti i pompeiani. “Oggi avrebbe compiuto l’età di mia figlia”. E’ stato il commento del comandante della stazione dei carabinieri del Centro Mariano. Siamo convinti che nella prossima Supplica alla Madonna di Pompei molti riserveranno un pensiero e la preghiera dell’anima a Grazia che ci riportano al ricordo, sempre vivo, di altre due donne sfortunate ma preziose nello scrigno della memoria collettiva di Pompei: Nunzia e Anna. Nella nostra ricerca di cronista abbiamo avuto la sorte di intervistare lo strazio della sua pediatra che fin dalla nascita di Grazia suggerito alla mamma le prime cure cautele per la figlia, condividendo i primi timori e speranze di un’esistenza che è stata troppo breve. Ora la salma di Grazia giace solitaria nell’obitorio dell’Ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia nell’attesa dell’autopsia che darà un riscontro medico-legale alla sua tragica fine. Sarà una commissione medico-legale che certificherà le cause indotte e naturali che hanno determinato la morte prematura e violenta della giovane pompeiana. Operazione che sarà compiuta nella prossima settimana, nella data che sarà decretata dal dottor Antonio Barba sostituto procuratore della Repubblica di Torre Annunziata.