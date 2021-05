COVID-19. Mappa dei contagi nell’agro. Angri 18 nuovi casi

COVID-19. Mappa dei contagi nell’agro. Ad Angri 18 nuovi casi

Covid 19: i contagi di oggi 1 maggio. Sono 252 in tutta la provincia di Salerno, mentre per Caserta 270, Benevento 89, Avellino 77, Napoli 1.259. Per un totale di 1.947 sommati a 3 casi fuori regione.

Acerno 4

Albanella 1

Altavilla Silentina 1

Angri 18

Atena Lucana 1

Baronissi 2

Battipaglia 8

Bellizzi 5

Bracigliano 4

Buccino 1

Campagna 15

Capaccio Paestum 7

Castel San Giorgio 1

Cava de’ Tirreni 4

Eboli 8

Fisciano 5

Giffoni Sei Casali 2

Giffoni Valle Piana 6

Laureana Cilento 1

Maiori 2

Mercato San Severino 2

Minori 1

Montecorvino Pugliano 9

Montecorvino Rovella 10

Montesano Sulla Marcellana 5

Nocera Inferiore 14

Nocera Superiore 5

Ogliastro Cilento 1

Olevano sul Tusciano 1

Padula 3

Pagani 8

Palomonte 3

Pellezzano 2

Perdifumo 1

Perito 1

Pontecagnano Faiano 6

Roccadaspide 3

Roccapiemonte 2

Sala Consilina 2

Salento 1

Salerno 35

San Gregorio Magno 2

San Marzano sul Sarno 14

San Valentino Torio 2

Sant’ Arsenio 1

Sant’ Egidio del Monte Albino 2

Santomenna 1

Sarno 3

Sassano 1

Scafati 4

Siano 4

Stella Cilento 2

Trentinara 5