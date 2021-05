Sarno ha deciso di proclamare lutto cittadino per Annamaria Ascolese. Bandiere a mezz'asta oggi, giorno in cui si terranno i funerali in programma oggi

Lutto cittadino a Sarno. Oggi i funerali di Annamaria Ascolese

Si è arresa dopo aver lottato per giorni tra la vita e la morte: Annamaria Ascolese è morta dopo essere stata raggiunta dai colpi di pistola sparati dal marito, carabiniere 53enne, il quale a sua volta si è tolto la vita.

Per lei Sarno ha deciso di proclamare lutto cittadino. Bandiere a mezz’asta oggi, giorno in cui si terranno i funerali in programma per le 9.30, presso la Chiesa di San Francesco d’Assisi, in piazza Municipio.