Pagani. Mercato Ortofrutticolo, due mesi per cambiare gestione

Pagani. Mercato Ortofrutticolo, due mesi per cambiare assetto.

Occorreranno circa due mesi per terminare la gestione commissariale al mercato ortofrutticolo. Ad annunciare la fine della fase liquidatoria durante il consiglio comunale è stato proprio il primo cittadino Raffaele Maria De Prisco relazionando con una comunicazione sulla vicenda della struttura mercatale di Via Mangioni, dopo un incontro svolto due giorni fa in assenza dei rappresentanti della regione Campania.

Il rilancio del Mercato Ortofrutticolo e la nuova azienda SAM.

“In assemblea ho fatto richiesta ai soci per chiudere lo stato di liquidazione” ha spiegato il sindaco De Prisco. L’idea è quella di rilanciare il mercato con la creazione di una nuova società avallata, nel caso anche dalle opposizioni e dagli altri soci. All’ordine del giorno anche la creazione della nuova azienda speciale del comune: la SAM che dovrebbe accorpare la Pagani Ambiente ASPA e la Pagani Servizi.

RePol

