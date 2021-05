Pompei. Lettera dell’Arcivescovo di Pompei al coordinamento rilancio del turismo a pompei, Sorrento, Amalfi, Capri e Ischia

Pubblichiamo la lettera che l’Arcivescovo di Pompei, Monsignor Tommaso Caputo, ha scritto al coordinamento “Rilancio del Turismo” di Pompei, Sorrento, Amalfi, Capri e Ischia, che questa mattina manifesta nella città mariana per sensibilizzare gli amministratori e l’opinione pubblica sulle gravi difficoltà che questo fondamentale settore economico sta attraversando a causa della pandemia

________________________

Gentile Sig. ROSARIO FIORENTINO

Coordinamento “Rilancio del Turismo”

Città di Pompei, Sorrento, Amalfi, Capri e Ischia​

Ciò che chiedete e che vi porta a esprimere pubblicamente queste vere e proprie esigenze,

non può che trovare l’ascolto più attento e responsabile non solo da parte delle autorità di governo

centrale e locale, ma di tutta un’opinione pubblica che, certo, non può assistere senza lasciarsi

interpellare dalla legittimità e dalla fondatezza delle vostre composte rivendicazioni.

Come potrebbe allora non essere al vostro fianco la Chiesa? E la Chiesa di Pompei, poi, che

dalla solidarietà e dalla carità è stata costituita e che è chiamata a rendere ragione, nelle diverse

stagioni della storia, dell’attualità e della vitalità di questa sua vocazione. La Chiesa della Beata

Vergine del Rosario vive e opera nel cuore della “Nuova Pompei”, nella città della fede di Bartolo

Longo; e mai potrà, questa Chiesa, che al suo interno, come anima di un corpo vivo, custodisce il

complesso delle Opere sociali, voltare le spalle a chi chiede solidarietà e giustizia, mostrando di

avere a cuore il progresso e lo sviluppo della comunità.

Sappiamo bene che le conseguenze della pandemia non si fanno scrupolo delle rette

intenzioni di persone e gruppi sociali protesi verso gli obiettivi del bene comune. Ancor meglio

sappiamo come proprio attraverso l’indebolimento di un settore come quello turistico si va incontro

a una crisi diffusa e organica dell’intero sistema economico delle nostre zone. È ciò che la Chiesa di

Pompei, da sempre attenta alle necessità del territorio , vuole scongiurare.

È significativo il richiamo che voi fate alla ricorrenza di San Giuseppe, patrono dei

lavoratori, in onore del quale il Papa, con la Lettera “ Patris corde ”, ha indetto uno speciale anno di

celebrazione. Il dramma della pandemia richiama, in modo naturale, un più costante ricorso a una

dimensione spirituale e quindi alla preghiera. Essa va peraltro ad inserirsi nel clima così intenso del

mese di maggio, che è tutto dedicato a Maria – con il momento centrale della Supplica di sabato

8 maggio – e che quest’anno assume un profondo valore simbolico. I segni di un più intenso ritorno

alla vita spirituale “in presenza”, con il popolo dei pellegrini che, sperabilmente, pur nel rispetto

delle regole ancora in vigore, potrà tornare a ricomporsi e a restituire alla Nuova Pompei il clima

ordinario di città della fede, sono già evidenti. Non ho dubbi che anche il vostro settore, così

fortemente inserito nella vita della nostra comunità, li consideri come la prima e più espressiva

evidenza di una ripresa, anzi di una rinascita che è nel cuore e nei voti di tutti. È in questa luce che

la città di Bartolo Longo si appresta a vivere il mese mariano.

Affido alla protezione e all’intercessione della Beata Vergine del Rosario le Sue intenzioni e

quelle di tutti gli operatori del turismo del nostro territorio, mentre auspico ogni bene e porgo

cordiali saluti.

 Tommaso Caputo

Arcivescovo Prelato di Pompei