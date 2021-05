Scafati. Cascone lontano dalla maggioranza. Russo e Fogliame nel PD.

Finisce sulla graticola il Presidente della Commissione Bilancio Nicola Cascone. L’esponente di maggioranza si era astenuto dal votare il Bilancio di previsione, non risparmiando polemiche sia per la stesura del documento che all’indirizzo dei suoi colleghi, rei di aver boicottato un emendamento da lui presentato, e di conseguenza bocciato. Il bilancio però è il documento politico programmatico dell’azione amministrativa, non votarlo significa non condividere le intenzioni della sua stessa amministrazione. Cascone, che pure ha avuto in seguito un confronto con il sindaco Cristoforo Salvati, si è rimesso alla volontà della sua maggioranza. Mercoledi pomeriggio la commissione da lui convocata è stata disertata dai suoi colleghi Ida Brancaccio, Laura Semplice, Antonella Vaccaro e Camillo Auricchio. Gli stessi sembrano intenzionati a chiedere le dimissioni dalla Presidenza di Cascone.





















Salvati: “Un atto dovuto”.

“Un atto dovuto” aveva dichiarato il sindaco a margine del Consiglio Comunale, ma il civico di Salvati Sindaco non sembra essere intenzionato. La sua sarebbe stata una protesta, ma ingenuamente non ha considerato, data forse l’inesperienza, che il voto al Bilancio esprime la fiducia all’operato dell’amministrazione, ed è un voto politico. Questa sera presso la sala consiliare Salvati ha convocato la sua coalizione proprio per discutere sulla posizione di Nicola Cascone. A rilevare il suo posto alla guida della commissione Bilancio una tra Ida Brancaccio e Laura Semplice. Dovrebbe spuntarla la prima, forte della sua professione di commercialista.













Russo e Fogliame con il PD.

Michele Grimaldi, segretario del Pd scafatese, fa intanto quadrato attorno a se, registrando l’adesione al partito di Michele Russo, già candidato sindaco e suo collega in Consiglio Comunale, e quella non meno importante della giovane avvocato Virgilia Fogliame. Quest’ultima, fresca di nomina nel CDA Gori, ha sostenuto la candidatura di Enzo De Luca alle scorse regionali, candidandosi nella civica Campania Libera. Lista alla quale ha aderito anche il papà Antonio, consigliere comunale ed ex candidato sindaco di Forza Italia. “Scafati ha bisogno di un progetto politico idoneo a produrre servizi, innovazioni, soluzioni efficienti nel lungo periodo” le parole di Virgilia Fogliame.













Le parole di Fogliame e di Russo.

“Devo riconoscere che alla mia scelta non risulta estranea l’amicizia di lunga data per le comuni battaglie con il neo – segretario del Partito Democratico Enrico Letta e la fiducia che ripongo nel suo operato” quelle di Russo. “Tante sono le adesioni che stanno giungendo in questi giorni, dimostrazione importante di un partito che sia nella società che in Consiglio comunale segna una presenza autorevole e riconosciuta. Dopo la fallimentare esperienza dell’attuale Sindaco abbiamo l’obiettivo di continuare a costruire, in continuità e in coerenza con gli ultimi anni e gli ultimi mesi, un fronte civico, democratico e progressista che possa portare nuovamente il centro – sinistra al governo della città” la soddisfazione del segretario PD Michele Grimaldi.

Adriano Falanga

Guarda anche VIDEO – Scafati. Russo: “No alla vendita strutture sportive l’alternativa c’è”