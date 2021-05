VIDEO – Pagani. Consiglio comunale con attenzione su Scuola e Sicurezza

Pagani. Consiglio comunale con attenzione su Scuola e Sicurezza.

La seduta dell’ultimo consiglio comunale si è aperta con un attestato di riconoscimento per due cittadini paganesi che con le loro azioni si sono distinti per alto senso civico verso la città. Il sindaco De Prisco ha consegnato una pergamena di ringraziamento al signor Gaetano Amatruda, che ha restituito un portafogli trovato per strada alla proprietaria, e al signor Michele Baselice, che in maniera totalmente spontanea ha ridipinto la facciata della basilica di Sant”Alfonso, imbrattata da una baby gang.















Il finanziamento della Scuola Manzoni.

De Prisco di è soffermato sul finanziamento alla scuola Manzoni. E’ stata infatti incassata dall’ente la prima tranche del finanziamento per la riqualificazione dell’edificio scolastico Manzoni, chiuso per problemi statici dei solai dal 2016.













Sicurezza.

Anche in sede di dibattito consiliare da più parti è stato chiesto la convocazione del comitato per l’ordine e la sicurezza e ci sono anche proposte. Il sindaco su questo punto ha ribadito anche l’autonomia della sua amministrazione verso questa situazione ormai cronica.













Il servizio è di Tiziana Zurro

