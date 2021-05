Covid 19: calano i casi di positività nel salernitano

Covid 19: scendono i casi di positività nel salernitano che oggi sono 175. Oggi a Scafati 22 nuovi positivi e Nocera Inferiore con 13 casi. Resta stabile la curva negli altri paesi dell’agro. In generale in Napoli sono: 839, 241 Caserta, 66 Avellino, 30 Benevento. I contagi in totale sono 1351, di cui 1 fuori regione. Tasso di positività a livello regionale è 9,6 %.

Acerno 9

Albanella 2

Angri 4

Battipaglia 13

Bellizzi 1

Bracigliano 1

Buccino 3

Castiglione del Genovesi 3

Cava de’ Tirreni 10

Cuntursi Terme 1

Eboli 1

Giffoni Sei Casali 2

Giffoni Valle Piana 4

Lustra 1

Maiori 2

Montecorvino Pugliano 4

Montecorvino Rovella 5

Nocera Inferiore 13

Nocera Superiore 8

Ogliastro Cilento 1

Olevano sul Tusciano 2

Oliveto Citra 1

Padula 2

Pagani 2

Perito 1

Pontecagnano Faiano 12

Roccadaspide 1

Salerno 17

San Cipriano Picentino 2

San Gregorio Magno 3

San Marzano sul Sarno 5

San Rufo 2

San Valentino Torio 3

Sant’Egidio del Monte Albino 2

Sarno 1

Scafati 22

Siano 3

Torchiara 1

Trentinara 1

Vietri sul Mare 4