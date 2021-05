Agro Solidale. Erogazione ulteriori buoni spesa per maggio.

Entro oggi 03/05/2021 sarà effettuato un nuovo e ultimo accredito dei buoni spesa già erogati a marzo per i cittadini dei Comuni di Pagani, Sarno, San Valentino Torio e San Marzano sul Sarno. Il valore di tale accredito, Calcolato sulla base delle risorse ancora disponibili, è il seguente:

Per i cittadini del Comune di Pagani 40 euro a componente del nucleo familiare; per i cittadini del Comune di Sarno 60 euro a componente del nucleo familiare; per i cittadini del Comune di San Valentino Torio 20 euro a componente del nucleo familiare; per i cittadini del Comune di San Marzano sul Sarno 40 euro a componente del nucleo familiare.

I beneficiari.

É importante ricordare che a ricevere questo ulteriore contributo saranno soltanto i beneficiari GIA’ presenti nella graduatoria iniziale pubblicata a marzo. Non e’ previsto nuovo bando, né presentazione di una nuova domanda. Non è prevista, inoltre, la ricezione di un nuovo codice QR: il buono da spendere è quello già precedentemente utilizzato, integrato con la nuova cifra. Scadenza per spendere i buoni: 31 maggio 2021.

Altre info a questo link www.agrosolidale.it