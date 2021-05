Apre il nuovo centro vaccinale ad Angri

“Abbiamo appreso con soddisfazione dell’apertura, stamattina, del nuovo Centro Vaccinale in via Baden Powell alle spalle del Liceo Don Carlo La Mura nella nostra Angri. Finalmente anche i cittadini angresi avranno la possibilità di usufruire di nuovi locali destinati esclusivamente alle operazioni di vaccinazione, con adeguati spazi per lavorare in sicurezza; ma la cosa più importante è che si tratti di locali che potranno essere utilizzati in via esclusiva per questo servizio e funzioneranno a tempo pieno dal lunedì alla domenica come negli altri centri. Occorre adesso solo un’adeguata segnaletica, come già suggerito dalla nostra portavoce Virginia Villani sia al Sindaco sia all’Assessore D’Aniello, con cui lei stessa si è interfacciata più volte. Non è giusto che i nostri concittadini siano mandati allo sbaraglio senza alcuna indicazione, né segnaletica che indichi il percorso da fare. Evitare ulteriori disagi e disorientamento fra la gente è un segnale di rispetto, di attenzione e di cura per la propria cittadinanza” – questo il commento dei rappresentanti del Gruppo del MoVimento 5 Stelle di Angri.

“Il nostro ultimo intervento sull’hub vaccinale, nei locali della guardia medica, nasceva proprio con lo scopo di garantire ai cittadini di Angri, che non sono certo cittadini di serie B, un centro di somministrazione vaccinale che potesse funzionare 12 ore al giorno e che fosse allestito in una struttura adeguata. Ebbene, sul nostro intervento sono state fatte tante polemiche, ma non abbiamo mai perso di vista il nostro obiettivo: garantire un servizio vaccini efficiente anche nel nostro Comune” – spiega Giuseppe Iozzino del M5S di Angri -. La deputata angrese Villani, quindi, aveva interloquito sia con il primo cittadino di Angri, che con il direttore sanitario del Distretto 61 dell’Asl Salerno, per trovare una soluzione comune alla realizzazione del nuovo centro vaccinale. In particolare, la deputata Villani, nel confronto con il sindaco, aveva chiesto di essere informata passo dopo passo sulla realizzazione del centro, dopo aver acquisito la disponibilità dei locali del Liceo La Mura. Ringraziamo il dirigente scolastico del Liceo Scientifico”Don Carlo la Mura”, Filippo Toriello, e il Consiglio di Istituto per la grande disponibilità e per la consueta collaborazione finalizzata a risolvere i problemi dei cittadini della nostra terra. Quando si persegue l’obiettivo del bene comune, ogni risultato ha il sapore della vittoria!”