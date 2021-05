AUTO CABRIO, LE MIGLIORI DECAPPOTTABILI

Chi ama regalarsi un piacere di guida unico per avere il vento fra i capelli ed appagare vista e sensi può noleggiare a lungo termine macchine cabriolet e spider a due posti.

Perché non iniziare dalla Smart Fortwo, una cabrio elettrica con cambio automatico, facile da parcheggiare a consumi energetici contenuti.

Tra le macchine decappottabili per neopatentati c’è la Peugeot 108 Cabriolet, moderna e giovanile dall’animo sbarazzino con tetto rigido e capote in tela, da scegliere in versione con cambio automatico o manuale.

Anche la mitica MINI è disponibile cabriolet, con una raffinata capote in tessuto ad azionamento automatico.

Una delle cabrio sportive di maggior successo degli ultimi anni è la Mazda MX-5, nella nuova versione RF, con una carrozzeria completamente revisionata ed aggiornata. Questa vettura dispone della trazione posteriore, per una guida emozionante e un controllo ottimale in ogni situazione.

Salendo di livello è possibile scegliere l’accattivante BMW Z4 Roadster, una spider a due posti elegante e veloce caratterizzata dalla tipica qualità delle auto tedesche.

Tra le cabrio più belle spiccano l’Audi TT Roadster e la Porsche 718 Boxster, un’altra tedesca sportiva pensata appositamente per le prestazioni ed il piacere di guida.

Con il noleggio a lungo termine è possibile guidare una vettura sempre nuova ed aggiornata senza preoccuparsi della svalutazione, con un costo fisso mensile che permette di pianificare le spese per la mobilità in modo più efficiente. Inoltre, nel canone sono compresi tanti servizi utili, come la manutenzione ordinaria ed il soccorso stradale per ricevere un supporto completo nella gestione burocratica ed operativa del veicolo.