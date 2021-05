COVID-19. La situazione contagi nell’agro e Salerno.

Covid 19: in calo i contagi per il minor numero di tamponi processati nel fine settimana. In provincia di Salerno i casi sono 140. In provincia di Napoli i contagi sono 575, Caserta 184, Avellino 43, Benevento 16. Totale 958, 1 fuori regione. L’ indice di positività in Campania oggi è pari a 12, 28%.

Acerno 1

Agropoli 1

Albanella 4

Angri 5

Baronissi 1

Battipaglia 7

Bracigliano 4

Calvanico 1

Campagna 5

Capaccio Paestum 3

Castellabate 2

Cava de’ Tirreni 13

Eboli 6

Giffoni Valle Piana 1

Mercato San Severino 3

Montecorvino Pugliano 3

Montecorvino Rovella 12

Nocera Inferiore 9

Nocera Superiore 3

Olevano sul Tusciano 1

Pagani 3

Pisciotta 1

Pontecagnano Faiano 8

Roccadaspide 2

Salerno 5

San Cipriano Picentino 1

San Marzano sul Sarno 1

San Valentino Torio 5

Sarno 13

Scafati 6

Siano 9

Trentinara 1

